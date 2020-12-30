РИАМО - 30 дек. В столице завершили основные работы по масштабному благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — метро «Коломенская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проходили на улице Большие Каменщики, в Новоспасском проезде, на Симоновском Валу, улицах Велозаводской, Сайкина, а также на проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метрополитена «Коломенская».

«Главной задачей было создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров при сохранении основной транзитной функции магистрали. Основными точками притяжения при таких реконструкциях становятся остановки общественного транспорта и станции метро, которые после завершения работ превращаются в городские мини-площади», — подчеркнул Бирюков.

По его словам, в районе Новоспасского проезда появилось новое общественное пространство — сквер около храма Сорока Севастийских мучеников. Там разбили газон и цветники, установили скамейки, качели, урны, а также установили новые фонари с энергосберегающими лампочками. Все воздушные линии специалисты убрали под землю.

Бирюков отметил, что в зоне благоустройства также реконструировали 71 наземный пешеходный переход, дополнительно появилось еще восемь зебр. Кроме того, на 45 переходах разместили фонари с контрастным освещением.

Заммэра добавил, что 39 устаревших остановок общественного транспорта заменили на современные с Wi-Fi и зарядками для гаджетов.

Повышенную остановочную трамвайную платформу для удобства маломобильных граждан и пожилых установили на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка. Еще одну такую же планируется установить в 2021 году на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы.

Полностью благоустройство вылетной магистрали завершат в 2021 году. На прилегающей территории высадят 7,6 тысячи кустарников и 47 деревьев, а также разместят 16,6 гектара газона. Специалисты установят 345 малых архитектурных форм и свыше 50 навигационных стел, там появятся 64 велопарковки, четыре пункта велопроката и 10 пунктов проката самокатов.