РИАМО - 29 дек. Природоохранный фонд «Верховье» по контракту с подмосковным Минэкологии завершил первый этап проектирования будущего национального парка областного значения «Журавлиный край», который планируется организовать в Талдомском и Сергиево-Посадском городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В проектировании принимали участие специалисты эколого-просветительского центра «Журавлиная родина». Планируемая площадь будущей ООПТ составляет 103 тысячи гектаров.

«Обследование подтвердило огромную ценность территории в плане сохранения видового разнообразия и ценных экосистем. Достаточно сказать, что биологи подтвердили обитание 247 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Подмосковья», — сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, на этой территории обитает единственная в регионе дикая популяция зубра и зафиксировано крупнейшее в регионе миграционное скопление серого журавля.

В границах проектируемой ООПТ также обитают исключительно редкие в Московской области виды животных — бурый медведь, рысь, волк, выдра, скопа, змееяд, орлан-белохвост, большой подорлик, черный и белый аисты.

В будущем нацпарке планируется создание разветвленной туристической инфраструктуры, это экологические тропы и маршруты, визит-центры, кемпинги, гостевые дома, смотровые вышки и площадки для наблюдения за птицами и другие объекты туризма и отдыха.