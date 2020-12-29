РИАМО - 29 дек. Около выхода со станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца обрушилась строительная конструкция, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Рядом с выходом №1 (улица Серебрякова) со станции МЦК «Ботанический сад» обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт», — говорится в сообщении.

Проход пассажиров в настоящий момент осуществляется через выход №2 на улицу Леонова. На месте происшествия работает подрядчик, а также сотрудники столичного главка МЧС России.

Движение поездов на МЦК идет в соответствии с графиком.