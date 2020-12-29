РИАМО - 29 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей, которая была свернута в 2011 году, сообщает РИА Новости.

Подписанный федеральный закон размещен на официальном портале правовой информации, он вступает в силу с 1 января 2021 года.

«В соответствии с документом, за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», —​ отмечает издание.

Система вытрезвителей будет выстаиваться в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Стоимость пребывания в таком заведении будет устанавливаться на региональном уровне. Согласно оценкам парламентариев, речь может идти о 1,5 тысячах рублей за ночь.

Правила работы вытрезвителей определят министерства здравоохранения, труда соцзащиты, а также МВД.​