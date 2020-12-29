Сегодня невозможно представить нашу жизнь без банковской карты. Как же выбрать самый подходящий для себя вариант? Действительно ли та карта, которую мы активно используем каждый день, является для нас максимально выгодной и полезной? Пройдя этот короткий тест вы не только узнаете ответ на этот вопрос, но и сможетезаказать свою идеальнуювиртуальную или пластиковую банковскую карту всего за 1 минуту.