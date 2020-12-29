РИАМО - 29 дек. На данный момент вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице прошли порядка 50 тысяч человек, еще 70 тысяч горожан записались на процедуру, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Огромное количество людей уже прошли вакцинацию и чувствуют себя нормально. У нас на сегодняшний день привито где-то около 50 тысяч человек, 70 тысяч — записалось. Все пункты справляются нормально, никаких очередей нет», — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что на данный момент столица располагает двойным запасом прививочных пунктов. При росте желающих пройти вакцинацию будут открываться новые пункты, подчеркнул мэр.

На текущий момент на территории Москвы работают 70 пунктов вакцинации от Covid-19.

Ранее Собянин призвал москвичей пройти вакцинацию от Covid‑19 на новогодних праздниках. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- На данный момент вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице прошли порядка 50 тысяч человек, еще 70 тысяч горожан записались на процедуру.

- Порядка 130 тысяч коронавирусных пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Москве на данный момент, городская система здравоохранения функционирует стабильною

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Россиян с хроническими болезнями призвали лечиться от Covid‑19 дома. По словам медицинского директора сети клиник «Семейная» Павла Бранда, в больнице заразившегося Covid-19 практически точно вылечат от заболевания, однако в этот момент могут развиться другие хронические заболевания пациента.

- Эпидемиологическая ситуация в столице ощутимо ухудшилась в декабре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Число госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2 тысячам человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу

- Столичные пункты вакцинации от Covid‑19 не будут работать 31 декабря и 1 января. В остальные дни новогодних праздников пункты будут открыты.

- Для жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, сняли ряд ограничений. В частности, им разрешено пользоваться льготным и бесплатным проездом в транспорте. Социальные карты данных категорий граждан будут разблокированы через 14 дней в автоматическом режиме после получения второго компонента вакцины.



- С 30 декабря в Москве будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Сделать прививку смогут еще и больные хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

- В ноябре в столице умерли 4 542 человека с Covid‑19. При этом от коронавируса как основной причины смерти в прошлом месяце умерло 3 418 человек.

- Каникулы для московских школьников продлили до 17 января. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что 11 дней новогодних праздников и каникул будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить сегодняшнюю волну роста заболеваемости коронавирусом.

- В новогодние праздники все дома отдыха, места общепита и развлекательные заведения в Подмосковье продолжат свою работу, но будут функционировать по новым правилам из-за коронавируса. Если в период с 31 декабря по 10 января заведение закрывается на проведение специальных праздничных и развлекательных мероприятий (например, корпоратива), то у гостей торжества попросят отрицательные результаты теста на коронавирус.

- Решение об отмене дистанционного формата обучения для школьников могут принять после новогодних каникул с учетом эпидситуации, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Открытие школ в Москве после новогодних каникул во многом зависит от нас, насколько будут в новогодние праздники соблюдаться меры. И, соответственно, исходя из той ситуации, которая будет, Москва примет то или иное решение», — сказал Кравцов.

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.