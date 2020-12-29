РИАМО - 29 дек. Реализация национальных проектов заставила регионы мобилизовать свои управленческие ресурсы для организации их исполнения и контроля, поэтому Подмосковье разработало свою уникальную систему управления регионом, где сочетаются эффекты как проектного, так и программно-целевого управленческого подхода, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Она отметила, что по состоянию на 1 декабря 2020 года мероприятия, предусмотренные в рамках реализации нацпроектов, профинансированы из бюджета Московской области в объеме 71,2 миллиарда рублей (70%), в том числе за счет средств федбюджета в объеме 13,5 миллиардов рублей.

«Для качественного результата, помимо наличия ресурсов, необходимы четко обозначенные задачи с планом их выполнения и, главное, прорывные инструменты и методики работы, позволяющие концентрировать имеющиеся средства и возможности на важнейшие и первоочередные направления», — сказала Масленкина в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Она подчеркнула, что следовать этим принципам позволяет разработанный Подмосковьем уникальный механизм управления регионом и организации контроля реализации всех показателей нацпроектов.

«Поставленные перед регионом в рамках нацпроектов и госпрограмм задачи и результаты трансформированы в приоритетные показатели. Все необходимые мероприятия по каждому объекту зашиты в его дорожную карту, которая выступает основным инструментом контроля и отражает каждый этап выполнения работ через установленные контрольные точки», — пояснила министр.

Масленкина отметила, что при выполнении нацпроектов применяется проектное управление и его принципы в сочетании с программно-целевыми подходами, по которым работает бюджетная система. Синергия проектного и программного управления реализована через механизм дорожных карт.

По ее словам, ЦУР — это новая управленческая модель. В отчетный период по каждой контрольной точке дорожной карты выгружаются из сопряженных систем или вносятся кураторами на муниципальном и региональном уровне сведения об успешном выполнении или невыполнении данного этапа. Это позволяет и исполнителям, и руководству на всех уровнях быть в курсе текущей ситуации и видеть отклонения от дорожных карт.

Оперативный мониторинг исполнения мероприятий национальных проектов и соответствующих целевых показателей реализован на базе информационных систем — Единой автоматизированной системы управления закупками, подсистемы сбора, формирования отчетности Регионального электронного бюджета Московской области, государственной автоматизированной информационной системы «Управление», портала исполнения контрактов.

В общей сложности осуществляется мониторинг 15 тысяч контрольных точек по всем дорожным картам.

Министерство экономики и финансов Московской области видит, контролирует и регулирует все процессы полностью — от планирования до выполнения, комитет по конкурентной политике — процесс закупок, Главное контрольное управление — исполнение обязательств по госконтрактам.

«Система управления позволяет осуществлять мониторинг не только конечного результата, но и всего процесса», — резюмировала министр.

Московская область участвует в исполнении 11 национальных проектов, в том числе 10 из них реализуются через закупочную деятельность. Это нацпроекты в сферах образования, демографии, экологии, жилья и городской среды, здравоохранения, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, повышения производительности труда и поддержки занятости, международной кооперации и экспорта, создания безопасных и качественных автодорог.