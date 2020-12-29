РИАМО - 29 дек. Уходящий год стал испытанием как для столичных городских служб, так и для москвичей, однако город и его жители справились со всеми вызовами, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы еще не все сложности прошли, но год заканчивается, можно подводить итоги. Можно сказать, что действительно город справился с этими вызовами так, как ни один мегаполис мира», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что этого удалось достичь благодаря слаженной работе городских служб. Сама пандемия стала проверкой для всего городского сообщества.

«Проверка на сострадание, понимание, доброту, отзывчивость. Я считаю, что город прошел эти испытания», - резюмировал Собянин.