РИАМО - 29 дек. В условиях пандемии коронавирусной инфекции лучшим решением для встречи Нового года станет домашний праздник в кругу близких людей, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Люди уже устали от каких-то неопределенностей, страхов, опасностей. Надо беречь себя, это действительно семейный праздник, надо его проводить максимально по-семейному. Не надо лишних рисков, это никому не нужно», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Мэр добавил, что в будущее необходимо смотреть с оптимизмом.

«Москва испытывала и не такие трудности и не такие проблемы. Москва – город-герой. Она всегда была победителем. Выйдет победителем и сейчас», - заключил Собянин.

Ранее он посоветовал москвичам пройти вакцинацию от Covid-19, чтобы обезопасить себя и своих близких. В период новогодних каникул прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.