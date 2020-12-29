РИАМО - 29 дек. В отношении блогера Алексея Навального и ряда других лиц возбуждено уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами, собранными в качестве пожертвований, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Навальный и ряд НКО, включая Фонд борьбы с коррупцией, собрали 588 миллионов рублей в качестве пожертвований. При этом Навальный и его соучастники потратили 356 миллионов рублей на собственные нужды.

По данной статье оппозиционеру может грозить до 10 лет колонии.