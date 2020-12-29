«Болеть в праздники особенно тяжело. А если ты ребенок и лежишь в больнице - поднять настроение может только чудо. Поэтому каждый год мы проводим в детских стационарах акцию «Добрая елка», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».