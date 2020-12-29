РИАМО - 29 дек. Акцию «Добрая елка» ежегодно проводят в Москве, чтобы порадовать маленьких пациентов больниц перед Новым годом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Болеть в праздники особенно тяжело. А если ты ребенок и лежишь в больнице - поднять настроение может только чудо. Поэтому каждый год мы проводим в детских стационарах акцию «Добрая елка», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он пояснил, что ребята из молодежного совета столичного департамента труда и соцзащиты дарят детям подарки и устраивают представление. Все артисты соблюдают санитарные нормы: сдают тест на коронавирус и обрабатывают реквизит.
Столичный градоначальник также пожелал всем болеющим детям поскорее поправиться.
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