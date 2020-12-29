РИАМО - 29 дек. Главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артем Николаев посоветовал любителям горных лыж и сноуборда тренироваться перед стартом сезона, чтобы избежать травм при катании, сообщает aif.ru.

«Если вы на постоянной основе активно не занимаетесь спортом, то хотя бы за 2-3 месяца до начала сезона задумайтесь о своей физической подготовке. Лучше регулярно делайте упражнения на растягивание мышц ног, особенно задней поверхности бедра, но при этом важно равномерно распределять нагрузку», — сказал Николаев.

Также он предостерег катающихся от употребления алкоголя и призвал всех использовать средства защиты — шлем, очки, наколенники и налокотники. Новичкам он посоветовал ездить под присмотром инструктора.

«При падении сгибайте конечности и старайтесь падать на бок вверх по склону. Ни в коем случае не приземляйтесь на колени. Самая опасная ситуация — столкновение на скорости, поэтому не останавливайтесь посередине склона и избегайте переполненных трасс», — добавил врач.

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