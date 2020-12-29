РИАМО - 29 дек. В ресторане «Дюшес» в подмосковных Люберцах ликвидировали открытое горение, пожар тушат уже более пяти часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в здании ресторана на улице Кирова, дом 26А поступило днем во вторник. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров.

«В 20:10 — ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К тушению привлечены 23 единицы техники и 70 человек.