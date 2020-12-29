РИАМО - 29 дек. В группах социальной сети «Одноклассники» появился отдельный раздел с музыкой, куда администраторы могут добавлять песни или сборники, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«Группы смогут разнообразить контент с помощью собственных плейлистов, а в преддверии Нового года —​ подарить подписчикам праздничную атмосферу с помощью специальных музыкальных подборок», — отмечается в материале.

Новый инструмент будет полезен начинающим и известным музыкантам, а также их фан-страницам и авторам с широкой тематикой для дополнительного вовлечения аудитории.

Информация о музыкальных обновлениях группы появляется в основной ленте пользователя, в ленте событий группы и в списке подписок пользователя в разделе «Музыка». Благодаря этому музыка в группе позволит охватить новую аудиторию. Весь сборник или каждую отдельную композицию подписчики смогут добавить себе на страницу.

Функция добавления песен в группы работает как в десктопной версии соцсети, так и на мобильных платформах iOS и Android. Добавить сборник или композицию можно в отдельном разделе «Музыка» в группе.

«Одноклассники» активно развивают собственный музыкальный сервис. Ранее ОК запустили алгоритм рекомендаций треков по звучанию и представили специальный раздел для меломанов с треками, которые пользователь еще не слушал.

Музыкальный сервис ОК был полностью обновлен в ноябре 2019 года. Новый сервис получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.​