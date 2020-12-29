РИАМО - 29 дек. Голосование за проекты инициативного бюджетирования на 2021 год, которое проводилось на портале «Добродел» в течение 10 дней, завершено, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Голосование на портале стартовало в середине декабря. В рамках него жителям Подмосковья предоставили возможность выбора проекта, который мог бы быть реализован в первую очередь. На текущее время завершился первый этап. Голоса уже подсчитаны. Во второй этап прошли проекты, набравшие не менее 100 голосов, то есть 643 штуки.

«Всего на портале было представлено 683 инициативы. Из которых более 500 подготовили депутаты Мособлдумы по наказам избирателей», – сказал председатель комитета Московской областной думы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Жители городского округа Балашиха голосовали за ремонт актового зала в школе № 33 микрорайона Янтарный. С данным предложение выступил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Он отметил, что актовый зал, который находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта. Также в школе необходимо создать современные и комфортные условия.

Председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов предложил благоустройство пруда Коровка в Балашихе, а член комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Александр Орлов вышел с инициативой по ремонту пищеблока в детском саду № 15 «Земляничка».

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова предложила отремонтировать подземный переход на улице Пионерская, дом 4 в Королеве. Он связывает жилой квартал и одно из крупнейших градообразующих предприятий города.

Она добавила, что вариант пересечения улицы напротив проходной ЦНИИМаш, которым пользуются около 7 тысяч человек в сутки, является единственным безопасным. На текущий момент за данную инициативу в городе отдали большинство голосов.

Ефимов выступил с инициативой по ремонту школьного стадиона СОШ №5 с заменой спортивного оборудования. Так, проект набрал в Реутове наибольшее количество голосов.

Муниципальный этап конкурса стартует в начале 2021 года. Приемка документов будет проводиться с 18 января по 16 февраля. Далее в городских округах будет объявлен единый день работы комиссий. Они и рассмотрят проекты для третьего регионального этапа.

Проекты третьего этапа должны соответствовать требованиям, в числе которых набор свыше 100 голосов на портале на «Добродел», а также наличие средств на софинансирование в местном бюджете. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, будут реализованы в течение 2021 года.