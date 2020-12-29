РИАМО - 29 дек. Московская область признана лидером по межведомственному взаимодействию с Минобороны России, Подмосковье эффективно взаимодействовало с ведомством в вопросах обороны, а также в культурной, социальной и технической сферах, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Итоги совместной работы субъектов России, органов власти и госорганизаций с Минобороны РФ подвели в Национальном центре управления обороной.
Он добавил, что тесное сотрудничество продолжится.
Подмосковье наградили кубком «За достижение высоких результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в обеспечении обороны Российской Федерации в 2020 году» по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Награду вручил руководитель Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Годом ранее регион получил почетный кубок «За первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия» за работу в течение пяти лет.
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