РИАМО - 29 дек. Московская область признана лидером по межведомственному взаимодействию с Минобороны России, Подмосковье эффективно взаимодействовало с ведомством в вопросах обороны, а также в культурной, социальной и технической сферах, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Итоги совместной работы субъектов России, органов власти и госорганизаций с Минобороны РФ подвели в Национальном центре управления обороной.

«На протяжении года мы проводили работу по цифровизации взаимодействия между отраслевыми подразделениями министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области и министерством обороны РФ. По итогам года Подмосковье признано регионом-лидером по межведомственному взаимодействию с Минобороны», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что тесное сотрудничество продолжится.

Подмосковье наградили кубком «За достижение высоких результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в обеспечении обороны Российской Федерации в 2020 году» по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Награду вручил руководитель Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Годом ранее регион получил почетный кубок «За первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия» за работу в течение пяти лет.