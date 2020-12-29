РИАМО - 29 дек. Московский центр «Моя карьера» провел онлайн-марафон «Как поддержать себя и своих близких в условиях неопределенности», направленный на помощь москвичам, которые хотели бы легче справляться со своими эмоциями, говорится в сообщении пресс-службы специализированного центра.

«В течение 42 дней более 25 человек стали участниками практических и теоретических занятий от опытных психологов и бизнес-тренеров. Слушатели выполняли различные задания самостоятельно и в мини-группах. Так, каждый узнал, какие существуют техники управления собственными эмоциями, как преобразовать страх, обиду, злость, чувство вины в позитивные чувства», – говорится в сообщении.

Во время марафона участники попрактиковались в распознавании эмоций других людей, а также постарались повлиять на них. Таким образом, каждый участник марафона смог научиться лучше понимать себя и других, улучшить качество общения, а также верно оценивать свое эмоциональное состояние.

В центре занятости тренеры поведали участникам о том, что в эмоциональном интеллекте существует закон. Так, когда человек подавляет эмоции, то вместе с ними он подавляет и свою мотивацию. Эксперты считают, что осознание и принятие эмоций вне зависимости от того, какие они – необходимо.

Так, проговаривание переживаний в голос помогает людям заглядывать в свой внутренний мир, «вытаскивать» их, а также изучать и работать над ними. После подобных манипуляций эмоция перестает представлять собой неизменную часть характера и воспринимается как опыт.

Участники оценили свое эмоциональное состояние в начале и конце марафона и увидели прогресс. За полтора месяца эксперты оказали помощь в «распаковке» и проработке свыше 700 различных эмоций. Специалисты помогли правильно оценить результаты тестирования и дали персональные рекомендации, которые помогут каждому участнику марафона стать более счастливым в новом году.

Участники марафона остались довольны возможностью пройти его. Они также благодарны тренерам марафона за их профессионализм.