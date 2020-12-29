РИАМО - 29 дек. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели исследование и выяснили, что уходящий год изменил жизнь почти половины опрошенных пользователей Рунета, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Респонденты рассказали, какой период в жизни они считают самым трудным, чем запомнился им этот год, как повлиял на отношения с близкими и что могло бы сделать его немного счастливее.

«47% опрошенных отметили, что 2020 год полностью изменил их жизнь, особенно часто так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (64%) и 25-34 лет (53%)», - говорится в сообщении.

Удачным 2020-й назвали 33% опрошенных, неудачным — 41%.

«Более трети опрошенных (31%) начали трепетнее относиться к своим друзьям и близким, больше общаться с родителями (17%)», - добавляется в сообщении.

При этом женщины чаще мужчин говорили о пересмотре отношений с близкими: 35% против 28% соответственно. 35% опрошенных стали реже общаться с друзьями.

«2020 год многим запомнился тем, что они начали больше готовить. Об этом заявили 22% опрошенных. При этом 21% респондентов заметили, что они прибавили в весе, и 10% — что похудели», - отмечается в материале.

Больше читать стали 18% опрошенных, открыли новые увлечения 16%, завели домашнее животное 12% респондентов.

Пользователи Рунета также рассказали, какой период они считают самым трудным для себя или своей семьи. Ответы на этот вопрос сильно отличались в зависимости от возраста респондентов. Пользователи младшего возраста чаще называли период пандемии коронавируса наиболее трудным в их жизни — так считают 68% людей до 24 лет. С ними согласны 60% опрошенных до 34 лет и 43% опрошенных в возрасте 35-44 лет.

Люди старшего возраста отметили в качестве сложного периода события 1991-1992 годов: 31% пользователей 45-54 лет и 48% пользователей старше 55 лет. Пандемию коронавируса сложной назвали только 38% людей 45-54 лет и 32% людей от 55 лет.

В целом период пандемии коронавируса 2020 года назвали сложным 48% респондентов, события 1991-1992 годов — 25%, финансово-экономический кризис в России 1998 года — 10%, валютный кризис в России 2014-2015 годов — 9%, кризис 2008-2009 годов — 8% опрошенных.

Почти 40% респондентов заявили, что этот год был бы для них счастливее, если бы было больше денежных средств, и 33% — если бы у них появились новые материальные блага: новая машина, квартира, дом.

При этом 34% рассказали о том, что они хотели бы проводить больше времени с близкими и родными. Многие говорили о том, что хотели бы чаще путешествовать — таких респондентов было 30%. Почти четверть опрошенных (23%) мечтают об отмене ограничений, связанных с коронавирусом. И только 6% пользователей Рунета заявили, что счастливы несмотря ни на что.​​