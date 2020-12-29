РИАМО - 29 дек. В текущем году управляющие компании Подмосковья проверили порядка 111,27 тысячи подъездов, контроль за выполнением заданий в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» проведен Госжилинспекцией Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наивысшие показатели продемонстрированы в городских округа Котельники – 99,57%, Восход – 98,74%, а также Звездный Городок – 97,73%. Также в «зеленой» зоне оказались управляющие компании из городских округов Королев, Власиха, Зарайск, Люберцы, Луховицы, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Подольск, Электрогорск, Реутов, Фрязино, Волоколамский, Мытищи, Истра, Серпухов, Лыткарино, Егорьевск, Лобня, Кашира, Шаховская, Воскресенск.

«Мобильное приложение призвано систематизировать процесс осуществления управляющими организациями ежедневного мониторинга состояния общего имущества собственников жилья в многоквартирных домах региона», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она добавила, что Госжилинспекция посредством Единой государственной информационный системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области контролирует проведение осмотров, а в ситуациях, когда выявляются нарушения, следит за выполнением работ по их устранению в режиме реального времени.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» запустили в промышленное пользование в прошлом году. На текущее время в чек-лист заданий по осмотрам для УК включены устранение сосулек и снежных навесов на кровлях и козырьках подъездов, восстановление освещения, уборка и дезинфекция мест общего пользования, регулярные проверки балконов, лоджий, козырьков, выходов на крыши многоквартирных домов.