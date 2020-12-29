РИАМО - 29 дек. Российский актер и певец Алексей Воробьев занял 33-ю строчку рейтинга самых красивых мужчин мира по версии сообщества независимых критиков Independent Critics, сообщает Nation News.

Воробьев дебютировал в американском сериале «Космические войска» в 2020 году.

«Первую строчку списка занял шведский блогер Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie. Не так давно его признавали популярнейшим блогером видеохостинга YouTube», — отмечается в материале.

На втором месте оказался участник корейской поп-группы BTS Ким Тэхену, а третьем месте — актер из Австралии Крис Хемсворт. На четвертом расположился солист BTS Чон Джонгук, а на пятом месте оказалась звезда сериала «Ведьмак» британец Генри Кавилл.

В рейтинг также попали актеры, певцы, модели, спортсмены и блогеры из 40 стран мира.​