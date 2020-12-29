РИАМО - 29 дек. За 2020 год в Госжилинспекцию Московской области поступило 40,93 тысячи обращений, которые касались работы управляющих компаний Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ситуация с Covid-19 вынудила жителей региона провести дома большую часть года. В связи с этим основная масса выявленных нарушений касалась оплаты и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, а именно низкой или высокая температуры воды, а также воздуха в квартирах, отсутствия электроснабжения, ненормативной работы индивидуальных приборов учета.

«Если в квартирах холодно, напор воды из крана оставляет желать лучшего, освещение выключается в самый неподходящий момент, а счета за все это приходят практически «неподъемные», нужно немедленно обращаться в управляющую компанию», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что сообщить о проблеме можно посредством Единой диспетчерской службы Московской области. Этот способ представляется самым удобным. Так, заявка принимается в течение 24 часов. Отсутствие конструктивного диалога с организацией представляет собой повод для обращения в Госжилинспекцию Московской области. Таким образом, инспекторы обяжут сотрудников управляющей компании обеспечить соблюдение прав и законных интересов жителей.

Граждане были обеспокоены и состоянием общедомовых элементов жилых помещений, в числе которых вентиляция, внутриквартирное газовое оборудование, а также состояние внутренних конструктивных элементов квартир (дверей, стен, перекрытий).

Нарушения оперативно устранялись по требованию инспекторов ведомства. Их устранением занимались сотрудники УК. Так, организации проводили перерасчеты, восстанавливали качество коммунальных услуг, ремонтировали общедомовые элементы жилых помещений.

ЕДС МО создана в целях контроля обработки и автоматизации учета обращений жителей в УК, а также взаимодействия с другими информационными системами для обеспечения быстрого исполнения заявок, рассмотрения поступающих сообщений о подтвержденных нарушениях в жилищной сфере и организации их оперативного решения.