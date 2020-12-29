РИАМО - 29 дек. На севере столицы по программе реновации будет построен жилой дом на 140 квартир, общая площадь которых составит 7,774 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Началось строительство жилого дома по программе реновации в Дмитровском районе по адресу: Клязьминская улица, владение 28А. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады односекционного здания, которое возводится по индивидуальному проекту, будут облицованы металлическими кассетами серого и белого цветов. На них установят корзины под кондиционеры. Новостройка будет оборудована автоматизированной системой контроля, а также учета потребления энергоресурсов. Одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего двора.

В доме разместится 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных, а также 10 трехкомнатных квартир. Три из них будут оборудованы для маломобильных граждан. В этих квартирах будет увеличена ширина коридоров, а также установлена специальная сантехника. Улучшенная отделка всех квартир в доме будет соответствовать стандартам реновации.

На первом этаже, который будет нежилым, разместятся вестибюль жилой части здания, зона для почтовых ящиков, лифтовой холл, помещения дежурного, хранения уборочного инвентаря и технические.

Также в доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов. Они будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

В рамках проекта проведут благоустройство и озеленение территории. Так, здесь разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также здесь появятся детская и спортивная площадки. Проектом предусмотрена площадка для отдыха взрослых.