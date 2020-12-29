РИАМО - 29 дек. Басманный суд Москвы во вторник арестовал бывшего схиигумена Сергия (Романова) до 28 февраля 2021 года.

«Настоящее постановление может быть обжаловано <...> в течение трех суток со дня его вынесения», — сказала судья.

Священнослужителя обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.

Ранее СМИ сообщали, что Романову запретили в служении в конце мая 2020 года. Он нарушил запрет на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги.

Несмотря на то, что епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, он остался и продолжил совершать там богослужения. Митрополия назвала эту ситуацию захватом. В сентябре церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви. 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о жестоком обращения с детьми-воспитанниками обители.