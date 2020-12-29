РИАМО - 29 дек. Епархиальный церковный суд Москвы лишил церковного сана протодиакона Андрея Кураева, сообщается на сайте Московской городской епархии.

Данное решение принято из-за «оскорбительной характеристики», которую Кураев опубликовал в своем «Живом журнале» об умершем от коронавируса протоиерее Александре Агейкине в апреле 2020 года.

«Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола», — отмечается в материале.

Протодиакона трижды вызывали в суд, но лишь один раз его отказ был признан обоснованным. На заседание, которое было назначено на 29 декабря, Кураев также не явился, сославшись на пробки в Москве и пандемию.

Андрей Кураев — российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов и публицист. Известен своими неоднозначными критическими высказываниями на различную тематику.