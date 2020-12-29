РИАМО - 29 дек. Передвижная ярмарка на колесах «Снежный караван» завершила свое путешествие по подмосковным городам, оценить продукцию местных фермеров и ремесленников смогли жители Дмитрова, Балашихи и Солнечногорска, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Новый формат торговых площадок организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Главной целью проекта стала поддержка фермеров и ремесленников в непростое время — участие для них было полностью бесплатным.

«У гостей мероприятия был целый день, чтобы купить гастрономические продукты и изделия народных художественных промыслов: федоскинские лаковые шкатулки, гжельский и дулевский фарфор, павловопосадские платки», — сказал исполняющий обязанности министра правительства региона по туризму Алексей Шимко.

С наступлением вечера в каждом городе следования «Снежного каравана» были организованы выступления местных творческих коллективов, увеселительные программы для детей с Дедом Морозом, лотереи и праздничные салюты. Была также предусмотрена деловая программа – для участников провели мастер-классы и встречи с экспертами туристической сферы.

«Нам так не хватало таких ярких и веселых мероприятий, люди устали от плохих новостей. А здесь появилось праздничное настроение, погрузились в какую-то сказку! Купили много вкусного и натурального к новогоднему столу», — сказала жительница Балашихи Любовь Руцкая.

Мероприятия прошли с соблюдением мер профилактики коронавируса. Участников обеспечили масками и перчатками, была соблюдена социальная дистанция.

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