РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с субботы будут проводить рейды на наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическая операция «Детское кресло» пройдет на территории обслуживания ГИБДД Люберец со 2 по 25 января», - говорится в сообщении.

Так, в субботу рейд состоится с 17:00 до 18:00 у ТРЦ «МЕГА Белая Дача» Котельников, 3 января - с 16:00 до 17:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366, ТРЦ «Орбита», 7 января - с 17:00 до 18:00 также у ТРЦ «МЕГА Белая Дача» Котельников.

9 января рейд пройдет с 14:00 до 15:00 по адресу: Люберцы, нулевой километр Егорьевского шоссе, 20 января - с 7:00 до 8:00 по адресу: Люберцы, улица Волковская, дом №69, а 25 января - с 7:00 до 8:00 по адресу: Дзержинский, площадь Святого Николая, дом №3.​