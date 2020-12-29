РИАМО - 29 дек. Проект «Трансформация государственной функции по установлению тарифов в государственный цифровой сервис» в этом году стал призером многих всероссийских конкурсов и премий, посвященных лучшим практикам и стратегиям цифровой трансформации, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

Работа над проектом стартовала еще в 2018 году, когда было принято решение о том, что комитету необходима срочная существенная цифровая трансформация бизнес-процессов.

«Когда я пришла в комитет, все было заставлено большими коробками, набитыми бумагами. И было четкое понимание, что невозможно проконтролировать и обеспечить высокое качество 4 тысяч тарифных решений, когда ни расчеты, ни обосновывающие документы не оцифрованы, когда примененный алгоритм расчета тарифа не стандартизирован, а является интерпретацией каждого конкретного сотрудника», — сказала Пичугина в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

По ее словам, вторым важнейшим моментом в формулировании целей проекта было осознание, что комитет должен быть полезен стейкхолдерам — потребителям, которые платят по установленным комитетам тарифам.

Пичугина добавила, что информация о тарифах должна быть доступна, а платежку должно быть легко проверить. Тарифная нагрузка обязана быть посильной с учетом доходов граждан, но при этом позволять регулируемым компаниям обеспечивать рост качества услуг.

Теперь расчет тарифа осуществляется автоматизированно. Также создан отдел цифровых решений в тарифном регулировании, который осуществляет поддержку и администрирование информационной системы, разработку технических заданий.

Разработаны электронные формы тарифной заявки «Умный шаблон. Версия организации». Также появился личный кабинет для организаций на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и введена в эксплуатацию информационная система комитета — АИС «Тариф».

Программный комплекс «Умный шаблон. Версия регулятора» разработан по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, обращению с мусором, услугам по передаче и сбыту электроэнергии. По данным видам услуг 100% тарифных решений на текущий момент рассчитываются исключительно с помощью программного комплекса. Это позволило выявить и не допустить значительное количество методологических, технических ошибок, а также снизить риски нарушений.

«Все это, безусловно, помогает нам в достижении стратегических целей, таких как переход на единые тарифы по городским округам Московской области, сдерживание доли расходов на коммунальные услуги в доходах домохозяйств, снижение перекрестного субсидирования. Мы теперь видим, знаем счетно, как планируемый уровень тарифов оказывает влияние на данные величины», — добавила Пичугина.

Комитет по ценам и тарифам Московской области с проектом по цифровой трансформации вошел в число призеров в номинации «Digital-трансформация», а по версии ФАС России — самый инновационный регулятор в стране.