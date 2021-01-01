РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Сотрудники ГИБДД Люберец с пятницы проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Рейды акции «Нетрезвый водитель» пройдут с 1 по 23 января», - говорится в сообщении.

В пятницу рейд пройдет с 18:00 до 19:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112, ТРЦ «Выходной», 2 января - с 20:00 до 21:00 на 1-м километре Новоегорьевского шоссе Котельников. 3 января выявлять нетрезвых водителей инспекторы будут с 15:00 до 16:00 по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №34, 4 января - с 22:00 до 23:00 у дома №11Б на Комсомольском проспекте Люберец, 5 января - с 22:00 до 23:00 по адресу: Лыткарино, улица Парковая, строение 2, ТРЦ «Весна».

6 января ГИБДД будет работать с 20:00 до 21:00 по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом №3, 7 января - с 22:00 до 23:00 на нулевом километре Егорьевского шоссе, 8 января - с 20:00 до 21:00 по адресу: Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1-й километр.

10 января рейды пройдут с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, улица Каштановая, корпус 55, ЖК «Самолет», 16; 23 января - с 20:00 до 21:00 по адресу: Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1-й километр.