Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить до 17 января зимние каникулы для школьников и студентов колледжей, а также вернуть льготный проезд вакцинированным москвичам. Подробнее о новых мерах против коронавируса читайте в материале РИАМО.

Длинные каникулы

Сайт мэра Москвы

Московские школьники и студенты в этот раз будут отдыхать на неделю дольше. Зимние каникулы в городских школах и колледжах продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года, следует из указа мэра Москвы, который был подписан во вторник.

При этом дистанционного обучения в этот период не будет.

Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, данная мера поможет замедлить волну распространения коронавируса. Так, на днях в Москве были побиты рекорды по заболевшим (более 8 тысяч новых случаев) и госпитализированным (более 1900 человек за сутки).

На длинные каникулы также уйдут спортивные школы и учреждения дополнительного образования, подведомственные правительству Москвы.

Частным учебным заведениям в столице рекомендуется также продлить каникулы для учащихся.

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Соцкарты разблокируют после вакцинации

Сайт мэра Москвы

Согласно указу мэра, москвичам из групп риска и студентам старше 18 лет, которые прошли вакцинацию от коронавируса, вернут право льготного проезда в общественном транспорте.

Социальные карты у граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также студентов колледжей и вузов будут разблокированы через 14 дней после проведения второй прививки.

Ранее соцкарты этих категорий москвичей были заблокированы в связи с необходимостью соблюдать домашний режим с 13 ноября.

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Вакцинация для 60+ и студентов

С понедельника, 28 декабря, в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для москвичей старше 60 лет. Люди с хроническими болезнями, а также студенты коллежей и вузов, которым исполнилось 18 лет, смогут бесплатно вакцинироваться уже со среды, 30 декабря, сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, с 30 декабря записаться на прививку от Covid-19 смогут работники стройкомплекса.

Прививочные пункты в столице будут работать все зимние каникулы.

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