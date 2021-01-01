РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 янв. В Домодедове в лесопарке «Городской лес» в пятницу пройдет традиционный «Забег обещаний», сообщается в группе парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Забег обещаний - 2021». Дать обещание. Исполнить его. Изменить свою жизнь. Ежегодно 1 января тысячи людей соберутся по всему миру, чтобы пробежать с личными обещаниями. Бежим к своей мечте и цели. Без времени, победителей и проигравших!» - говорится в сообщении.

Забег начнется в лыжной зоне лесопарка «Городской лес». Регистрация откроется в 11:00, а сам забег стартует в 12:00.

Обязательное условие для участников - быть в шапочках Деда Мороза.