РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Традиционный фестиваль новогодних персонажей проведут в пятницу у Дворца культуры «Октябрь» Подольска, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Перед Дворцом культуры «Октябрь» 1 января пройдет традиционный праздник - фестиваль новогодних персонажей «Новогодние выкрутасы». Это костюмированная интерактивная программа, в которой зрители знакомятся с веселыми и озорными сказочными персонажами. Озорные ведущие Матрена, Фефела и Васька будут петь, играть, танцевать вместе с гостями, а также раздавать призы. Посетит фестиваль Дедушка Мороз со Снегурочкой», - говорится в сообщении.

Начнется фестиваль в 15:00. Принять участие в развлекательной программе смогут все желающие.