РИАМО - 29 дек. Пассажиры метро столицы смогут зарядить телефон с помощью внешних аккумуляторов, который можно будет взять в аренду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы запускаем новый сервис: в специальных терминалах в вестибюлях станций теперь можно будет взять в аренду внешние аккумуляторы для подзарядки гаджетов и зарядить устройство прямо на ходу», — отмечается в материале.

Для того чтобы взять в аренду устройство, нужно скачать приложение, подойти к ближайшему терминалу и оплатить аренду картой.

В подземке будет 100 таких терминалов. На некоторых станциях они уже заработали. Взять аккумулятор можно на станциях «Павелецкая», «Парк культуры» и «Комсомольская». Вернуть его можно в любом терминале сети «EnerGO» по всему городу.

Пассажирам напомнили, что USB-разъемы для подзарядки есть и в поездках «Москва».