РИАМО - 29 дек. Пассажиры метро столицы смогут зарядить телефон с помощью внешних аккумуляторов, который можно будет взять в аренду, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Для того чтобы взять в аренду устройство, нужно скачать приложение, подойти к ближайшему терминалу и оплатить аренду картой.
В подземке будет 100 таких терминалов. На некоторых станциях они уже заработали. Взять аккумулятор можно на станциях «Павелецкая», «Парк культуры» и «Комсомольская». Вернуть его можно в любом терминале сети «EnerGO» по всему городу.
Пассажирам напомнили, что USB-разъемы для подзарядки есть и в поездках «Москва».
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