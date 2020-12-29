РИАМО - 29 дек. В Басманный суд Москвы привезли экс-схиигумена Сергия (Романова), которого задержали в Среднеуральском женском монастыре и обвиняют в склонении своих последователей к самоубийству, сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, причиной задержания стало видео, где бывший схиигумен призывает своих последователей «умереть за Россию».
«Сергий в московском суде», - говорится в сообщении.
Экс-схиигумена также обвиняют в нарушении права на свободу совести и в самоуправстве.
Следователи просят посадить священнослужителя в изолятор на два месяца.
Сергий снискал скандальную славу после того, как захватил Среднеуральский женский монастырь и был отлучен от церкви.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии