РИАМО - 29 дек. В Басманный суд Москвы привезли экс-схиигумена Сергия (Романова), которого задержали в Среднеуральском женском монастыре и обвиняют в склонении своих последователей к самоубийству, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, причиной задержания стало видео, где бывший схиигумен призывает своих последователей «умереть за Россию».

«Сергий в московском суде», - говорится в сообщении.

Экс-схиигумена​ также обвиняют в нарушении права на свободу совести и в самоуправстве.

Следователи просят посадить священнослужителя в изолятор на два месяца.

Сергий снискал скандальную славу после того, как захватил Среднеуральский женский монастырь и был отлучен от церкви.