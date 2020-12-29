РИАМО - 29 дек. На юго-западе столицы на деньги городского бюджета начали сносить две пятиэтажки, при работе используется технология «умного сноса», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Он добавил, что всего по программе реновации демонтировано 43 дома, в числе которых 26 домов, демонтированных в 2020 году.
Стандарт «умного сноса» используют во время демонтажа отселенных по реновации домов. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка, а также повторное использование образовавшихся отходов.
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