РИАМО - 29 дек. На юго-западе столицы на деньги городского бюджета начали сносить две пятиэтажки, при работе используется технология «умного сноса», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Департамент строительства города Москвы приступил к сносу двух пятиэтажек, расселенных по программе реновации на юго-западе Москвы по адресу: проспект Вернадского, дома 75 и 77. Жители сносимых домов получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что всего по программе реновации демонтировано 43 дома, в числе которых 26 домов, демонтированных в 2020 году.

Стандарт «умного сноса» используют во время демонтажа отселенных по реновации домов. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка, а также повторное использование образовавшихся отходов.