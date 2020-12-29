РИАМО - 29 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Сережи Лазарева из Егорьевска — мальчик впервые в жизни совершил полет на вертолете.

«Записку Сережи я снял с «Елки желаний» — он загадал полетать на вертолете. В полет отправился вместе с мамой. Надеюсь, было интересно. С наступающими праздниками!» — написал Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор опубликовал видеозапись, на которой видно, как вертолет прилетел на аэродром, после чего забрал мальчика и его маму. Борт совершил продолжительный полет, во время которого были сделаны несколько фотографий на память.

По словам мальчика, полет ему очень понравился.