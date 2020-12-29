РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В ресторане «Дюшес» подмосковных Люберец продолжается тушение пожара, огонь локализовали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 16:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: улица Кирова, дом 26А. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление под кровлей мансарды здания ресторана.

«В 16:35 объявлен номер пожара №2. По состоянию на 17:00 - горение кровли на площади 700 квадратных метров. Создано два участка тушения пожара. В 18:16 - локализация пожара на площади 700 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В тушении участвуют 23 единицы техники, 70 человек, в том числе от МЧС - 12 единиц техники, 40 человек.