РИАМО - 29 дек. Главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Петухов вручил семье Соколовых из Рузы новогоднее поздравление от главы государства.
Семья Соколовых - это мама Дарья Николаевна, которая осваивает старинную технологию изготовления ватной игрушки, а также трое детей: восьмиклассница Марина, шестиклассник Алексей и четвероклассник Николай. Ранее семья Соколовых написала письмо президенту, в котором назвала свою главную мечту - встретиться с Путиным.
Идея написать письмо пришла маме. На вопрос, о чем бы они поговорили с президентом, дети ответили, что переживают по поводу войны в Сирии и Нагорном Карабахе, не понимают, почему представители разных религий не могут жить в мире. Маленький Николай переживает из-за цен и хочет, чтобы все товары продавались по рублю.
Александр Петухов приехал к семье Соколовых во вторник и вручил ребятам поздравление от главы государства и новогодние подарки.
Дети учатся в Сытьковской средней школе и увлекаются спортом. Семья решила перебраться из Москвы в Рузу именно потому, что здесь находится дворец водных видов спорта. Семья живет вместе с дедушкой и бабушкой, которые занимаются выращиванием кедров в питомнике.
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