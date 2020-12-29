РИАМО - 29 дек. Главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Петухов вручил семье Соколовых из Рузы новогоднее поздравление от главы государства.

Семья Соколовых - это мама Дарья Николаевна, которая осваивает старинную технологию изготовления ватной игрушки, а также трое детей: восьмиклассница Марина, шестиклассник Алексей и четвероклассник Николай. Ранее семья Соколовых написала письмо президенту, в котором назвала свою главную мечту - встретиться с Путиным.

Идея написать письмо пришла маме. На вопрос, о чем бы они поговорили с президентом, дети ответили, что переживают по поводу войны в Сирии и Нагорном Карабахе, не понимают, почему представители разных религий не могут жить в мире. Маленький Николай переживает из-за цен и хочет, чтобы все товары продавались по рублю.

Александр Петухов приехал к семье Соколовых во вторник и вручил ребятам поздравление от главы государства и новогодние подарки.

«Дорогие Марина, Алексей и Николай! Поздравляю вас с Новым годом! Этот замечательный, всеми любимый праздник приходит к нам с боем кремлевских курантов, ароматом хвои и мандаринов. Создает атмосферу настоящего волшебства и ожидания чуда. От души желаю, чтобы наступающий год был успешным, чтобы все задуманное обязательно сбылось. Надо только верить в свою мечту, стремиться к заветной цели, ценить дружбу и не бояться трудностей», - говорится в письме президента.

Дети учатся в Сытьковской средней школе и увлекаются спортом. Семья решила перебраться из Москвы в Рузу именно потому, что здесь находится дворец водных видов спорта. Семья живет вместе с дедушкой и бабушкой, которые занимаются выращиванием кедров в питомнике.