РИАМО - 29 дек. В Московской области 36 организаций кинопоказа получат государственную поддержку, такое решение приняли на заседании Совета Фонда кино, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На заседании были утверждены получатели финансовой поддержки, выделяемой государством в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.

«В Московской области ими стали 36 организаций кинопоказа: 13 муниципальных кинотеатров, 1 федеральный, 21 частный, а также Госфильмофонд России», — отмечается в материале.

Поддержку получат организации в 29 округах Подмосковья.

Всего субсидии получат 54 организации России, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов.