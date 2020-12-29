РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец могут построить новый опорный пункт полиции, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого радио. Жительница округа спросила о судьбе старого опорного пункта полиции.

«Мы будем думать над этим, задача ясна. Если необходимо, то подумаем, что можно сделать, возможно, отремонтировать старый опорный пункт или построить новый», - сказал Ружицкий.