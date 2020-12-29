РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Власти подмосковных Люберец оказывают всестороннюю поддержку малым предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого радио.

«У нас почти 17 тысяч малых и средних предприятий. Во время самоизоляции все связанное с торговлей и развлечениями не работало долго. Президент и правительство России, а также губернатор Московской области разработали целый ряд мер поддержки, и мы тоже помогали всячески», - сказал Ружицкий.