РИАМО - 29 дек. В Московской области в 2020 году собрали рекордный урожай зерна в 506 тысяч тонн, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил хорошие результаты работы и поздравил тружеников агропромышленного комплекса с наступающими Новым годом и Рождеством, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Производство зерна в регионе увеличилось на 30%. Лидером по росту производства стал Зарайск с показателем 70%. За это округ получил премию «Прорыв года».

«Проведенная в оптимальные агротехнические сроки работа позволила в этом году получить рекордный урожай зерна. Валовый сбор составил 506 тысяч тонн. Это на 118 тысяч тонн больше, чем в прошлом году», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что урожайность составила от 28 до 34,5 центнеров с гектара.

На результаты урожая повлияли погодные условия: летом текущего года осадков было в 2 раза больше, чем в прошлом.

Также тепличные комплексы Подмосковья показали хорошие результаты. Они перешли рубеж 100 тысяч тонн по сбору овощей защищенного грунта. Молочные хозяйства произвели 715 тысяч тонн продукции.

Не уменьшились объемы производства у производителей скота и птицы, а также товарной рыбы.

В Подмосковье реализовано более 50 инвестиционных проектов, 15 из которых крупные, создано более трех тысячи рабочих мест. Объем экспорта продукции Московской области впервые превысил отметку в один миллиард долларов.

«Спасибо за ваш нелегкий труд, за проделанную работу! Возьмем в Новый год все наши достижения и приумножим их в развитии всего агропромышленного комплекса Подмосковья. Залогом станут ваш профессионализм, любовь к земле и преданность своему делу», — отметил Воскресенский.

Он пожелал сотрудникам АПК здоровья, стабильности, вдохновения, успеха, реализации поставленных целей, запоминающихся ярких событий, счастливого и радостного Нового года.