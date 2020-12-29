Уходящий 2020 год стал довольно богатым на интересные и неожиданные премьеры в Губернском театре. В конце декабря состоялась премьера «Поэтическое кабаре «Луч». Это новый формат поэтического спектакля. Он рассказывает об эпохе «оттепели», в нем использованы произведения 27 поэтов, некоторые из которых впервые звучат с театральных подмостков. О том, как родилась идея «Поэтического кабаре», почему вместо «Маскарада» поставили «Дядю Ваню» и что из этого вышло, и как театр выживает в пандемию, в интервью РИАМО рассказал художественный руководитель МГТ Сергей Безруков.

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Неизвестные шестидесятники

- Сергей Витальевич, недавно вы представили второй спектакль из цикла «Поэтическое кабаре». Первый спектакль – «Серебряное зеркало» - уже имел большой успех у публики. Как возникла идея таких спектаклей?

- Идея возникла у нашего педагога по речи и вокалу Ольги Матвеевой. Первый спектакль был о женской поэзии Серебряного века, мы его делали в фойе театра. И потом у нее возникла идея взять 60-е годы – с 1957 по 1964. Взять «лианозовскую группу» и показать ту поэзию, о которой люди не знают.

Есть «продвинутые дайверы», которые знают поэтический андеграунд. Но обычно известны только самые раскрученные и популярные шестидесятники – Вознесенский, Евтушенко, Ахмадуллина. А вот «лианозовскую группу» уже вряд ли кто-то вспомнит.

Потом мы стали работать, и я вносил какие-то коррективы, потому что мне хотелось видеть определенную историю – историю взаимоотношений той эпохи, историю любовных треугольников.

Хотелось поговорить о главном, о вечном – о любви. Человек должен понимать, что главное в этой жизни – совесть, душа, любовь.

И сказать о том, что все эти представители андеграунда и богема – это все советские люди, которые действительно любили страну, каждый по-своему. Они все были продуктами своего времени.

- Почему вы обратились именно к периоду оттепели? Перед вами стояла просветительская задача – рассказать о поэтах того времени?

- С одной стороны, да, это просветительская работа – мы хотели, чтобы люди послушали совершенно неизвестных поэтов-шестидесятников. У нас в фойе есть стенды, где мы даем всю информацию о поэтах. В антракте можно посмотреть, почитать и многое узнать.

С другой стороны, это ностальгия по времени, по людям. В спектакле – и музыка, и песни, и образ стиляг, и ощущение яркой, насыщенной жизни. Как в фильмах «Оттепель» и «Стиляги», мы захотели создать свой мир.

У нас в спектакле соединяются два мира – кафе «Луч» с богемой и пивная «Поплавок», где собираются люди попроще. Возможно, это люди более приземленные, но они не лишены простых человеческих чувств. У них все более искренне, более азартно, более заразительно. И задача была соединить эти два мира, чтобы в конце они были за одним столом.

- А будет ли продолжение? Или, может быть, к Серебряному веку вернетесь?

- Посмотрим, может быть, возьмем поэзию иммигрантов, есть у нас идеи. Первый спектакль имел большой успех – это жанр, когда стихи оживают на сцене и превращаются во взаимоотношения людей.

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О «Дяде Ване»

- Другая громкая премьера сезона – спектакль «Дядя Ваня». Вас не беспокоило то, что вы ставите пьесу, которая имеет множество режиссерских прочтений?

- Нет. В этом и есть одна из задач режиссера – не повторяться, не тиражировать классику, а искать свои собственные смыслы. Мне кажется, что я нашел неожиданные акценты, которых еще не было.

В «Дяде Ване», как говорил Чехов о своих пьесах, – «пять пудов любви», тут есть самые разные ее ипостаси – безответная, страстная, платоническая, мимолетное увлечение. Здесь люди бесконечно живые, они не просто ходят и рефлексируют по поводу потерянной жизни, а это борьба за существование, борьба за уходящее время, борьба за свою любовь. Здесь все накалено страстями – энергия взорвавшегося вулкана присутствует, она внутри каждого из персонажей.

В спектакле много атмосферы деревенской жизни – когда дождь шумит, когда есть ощущение внутренней пустоты. Эта атмосфера и в звуках: есть даже мои куры, которых я специально записал для спектакля. На сцене действительно звучат мой петушок Петя, моя собака Лаки, которая живет на даче. Это все то, что я слышал, живя деревенской жизнью этой весной и летом, это живые звуки.

Я нашел особое звучание спектакля – это звуки колесной лиры. Все лето я искал музыку к этому спектаклю, мне хотелось найти правильную интонацию, и я услышал замечательного музыканта Андрея Виноградова, который играет на французской колесной лире. Мне очень понравилось его исполнение. И после этого родился образ спектакля в своем звучании. Мы заказали в Воронеже русскую колесную лиру, и исполнитель роли Вафли, Миша Шилов, научился на ней играть. Это все живой звук на сцене. Звук совершенно тантрический, медитативный – то, что мне было нужно.

В спектакле кипят шекспировские страсти. Профессор Серебряков очень любит Елену Андреевну. Впервые я показываю Серебрякова очень больным человеком: ревматизм, подагра – это не пустые слова. Но главное здесь – отсутствие любви. У него она есть, а у нее – нет, и это трагедия. Но он не собирается сдаваться.

Интересным у нас получился Астров в исполнении Антона Хабарова. Многое из того, что он делает в этой роли, Антону абсолютно не свойственно, и он никогда этого не играл в прежних своих ролях. Я еще работаю как режиссер-педагог и с каждым выстраиваю роль. Астров – человек опустошенный, который понимает, какая пустота у него внутри – отсутствие любви. Он никого не любит. Хотя он испытывает страсть к Елене Андреевне, но это мимолетное увлечение, которое разрушает. Это история о грехопадении.

Дядя Ваня, человек, который живет миражами, в моей интерпретации – фотограф. Он фотографирует Елену Андреевну и делает из этих снимков огромные полотна, портреты, с которыми он живет.

Войницкий (в исполнении самого Сергея Безрукова – прим. ред.) тоскует о потерянном времени, но он по-настоящему любит.

Мне понравилось одно критическое сравнение – «Когда герои комедии Вуди Аллена попали в шекспировские страсти». Это как раз то, что я задумывал.

Я горжусь тем, что мне удалось в этом спектакле создать крепкий ансамбль, где ценен и виден каждый артист, каждый персонаж. здесь нет такого, что артист Безруков солирует, а остальных актеров мы не видим.

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Я счастлив, что здесь есть не только Войницкий, но есть и Астров, Серебряков, есть Елена Андреевна, Соня, есть Маман, Телегин. Все это равносильные герои, которые создают ансамбль.

- Сложно ли совмещать – играть одну из ролей и быть режиссером спектакля?

- Нереально сложно. У меня уже был подобный опыт, я все-таки тренировался в «Табакерке», когда был ассистентом режиссера, по сути, негласным режиссером. Находясь на сцене, я представлял себя со стороны, и это очень развивает мозг. Ты просчитываешь все мизансцены и решения той или иной сцены со стороны. А пять лет назад я выпустил как режиссер спектакль «Сон разума», где сыграл главную роль. Я привык, но это все равно сложно.

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25 процентов – уже хорошо

- Расскажите, как Московскому Губернскому театру удалось пережить пандемию?

- Это произошло благодаря команде театра, у нас хорошая, креативная команда. Они хорошо поработали, придумывали немыслимые проекты в соцсетях – «Стихомания», «МГТ ТВ». Мы постоянно были в контакте с нашими поклонниками в соцсетях – и мы для них не пропали.

- Что вы думаете о 25-процентой заполняемости зала?

- Я надеюсь, что со следующего года будет 50%, 70% и так далее. Если 25% – хорошо, пусть так, потому что главное, чтобы мы работали. Артист без работы не может. Мы готовы играть даже для 10% зала.

- Со второй волной пандемии в Интернете появились обращения многих артистов – кто-то говорил о том, что живет почти впроголодь.

- Экономически это, конечно, губительно. Но наш театр четвертый год подряд получает президентский грант. Хотите верьте, хотите нет, но именно благодаря этому в пандемию мы смогли поддержать артистов и художественный персонал, платили артистам и музыкантам зарплату из этого гранта. Есть артисты старшего поколения, которым предписано сидеть дома, на изоляции, но мы аккуратно, соблюдая все законы и правила, привозим их играть спектакли, потому что дома им хуже.

Сколько артистов мне говорили, что все – это край, денег нет вообще, съемок нет, и выжили только благодаря театру.

Я и сам занимал, мы уехали на дачу, где работали на земле. Я сажал картошку, помидоры, огурцы. Мы завели кур, в пандемию у нас куры несли яйца. Мы поняли, что если придется совсем туго, будем спасаться гречкой и подсобным хозяйством.

Именно тогда возникла идея поставить сцены из деревенской жизни – «Дядю Ваню» Чехова.

У меня же, как и у многих, ипотека, ежемесячный платеж большой. Мне дали ипотечные каникулы, но потом они закончились, и продлить их нельзя. Никакие авторитеты тут не работают. Но я – глава семьи, и должен соответствовать.

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Будет много кино и сериалов

- Для многих этот год был полон страхов и стресса. Есть ли у вас секрет, как бороться с этим состоянием?

- Самое главное – не терять того настроения, которое тебе помогает творить дальше и жить дальше. Не терять бодрость духа. Потому что, если ты отчаешься, то из профессии можно уходить. А мы же люди сумасшедшие, мы не можем жить без искусства, без театра. Кино – да, но театр я люблю больше.

- Расскажете, чего ждать вашим поклонникам в следующем году? Будет больше театральных работ, чем работы в кино?

- Не факт. Предложений очень много, и в 2020 году было много съемок, просто проекты будут выходить сейчас. Пока не буду говорить, но кино и сериалов будет много.

- А какие планы у Губернского театра на следующий год?

- Саша Сазонов поставит «Безымянную звезду» в новом жанре – «электродрамы», он сам его придумал. Идей очень много! Может быть, вернемся к «Маскараду». Я должен был в сентябре сыграть Арбенина, но, к сожалению, наш прибалтийский режиссер Роландас Аткочюнас не смог прилететь из-за пандемии. Но по плану мы должны были выпустить еще одну премьеру – так возник «Дядя Ваня». Думаю, что замена была удачной.

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Привет от Саши Белого

- Не могу не спросить про новый клип. Вы снялись в клипе у Тимати, где появились всего на две секунды в образе Саши Белого, чем очень удивили публику. Почему вы приняли решение сняться в этом образе снова?

- Это подарок поклонникам, потому что меня очень часто спрашивают об этом сериале, и я подумал, что, появившись даже в нескольких секундах в этом клипе, порадую поклонников.

Это была идея Тимати, и я решил таким образом передать привет поклонникам «Бригады», напомнить и «подмигнуть». Я хорошо отношусь к этой роли, я ее прожил, сердце свое тратил, как и во всех ролях.

«Бригада» – это сериал, который дал мне возможность стартовать.

Кто-то пустил утку, что Безруков не любит эту роль – это не так. «Бригаду» можно сравнить со временем Годунова – это тоже история нашей страны, такое же «смутное время», просто разные эпохи. Да, я не участвую в продолжении, потому что его не вижу.