РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В Люберцах из горящего ресторана «Дюшес» и соседнего дома эвакуировали почти 100 человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В центре Люберец по адресу: улица Кирова, дом №26А горит ресторан «Дюшес». Звонок о пожаре на телефон 112 поступил в 16:09. Звонивший сообщил о возгорании кровли здания.

«Из здания ресторана эвакуированы 67 человек и 27 человек – жильцов первого подъезда близлежащего дома. Они будут размещены в помещении гимназии №44 на улице Калараш», - сказал Ружицкий.

Четыре пожарных расчета задействованы на тушении крупного пожара. Сейчас на место ЧП стянуты силы спасателей, ГИБДД, полиции, бригады скорой помощи.