РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Жители поселка Малаховка подмосковных Люберец попросили заменить неисправный лифт в поликлинике, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава горокруга Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого радио. Жительница округа попросила заменить лифт в поликлинике в микрорайоне МЭЗ.

«Будем стремиться, чтобы был заложен бюджет, и тогда заменят лифт в поликлинике», - сказал Ружицкий.

Также жительница попросила предоставить металлические шприцы врачу-лору для прочистки ушей пациентов. Ружицкий пообещал решить этот вопрос.