РИАМО – 30 дек. Разрешение на ввод в эксплуатацию современного муниципального детского сада на 350 мест общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, расположенного на территории ЖК «Новокрасково» в Краскове в Люберцах, было получено 28 декабря, говорится в сообщении пресс-службы компании 3-RED.

Это станет прекрасным новогодним подарком для семей с детьми дошкольного возраста.

«Детский сад выполнен в едином с ЖК «Новокрасково» архитектурном стиле: доминируют спокойные светлые оттенки, чтобы подчеркнуть функциональное назначение здания, на фасады добавлены яркие, озорные цветовые акценты – красного, зеленого, синего и желтого цветов, что особенно придется по душе будущим маленьким обитателям садика», — говорится в сообщении.

На обширной территории расположены современные детские площадки с травяным покрытием, залитые солнцем веранды и даже собственная вековая ель, а входы на территорию оснащены видеодомофонами, выведенными на пост охраны. В ДОУ также оборудована современная кухня с горячим цехом.

Детский сад является частью комплекса объектов социальной инфраструктуры ЖК «Новокрасково», которые последовательно реализует 3-RED. Ранее, в 2019 году, начала работу современная детская поликлиника №3, размещенная на первом этаже четвертого корпуса комплекса, а в будущем рядом с ЖК будет построена общеобразовательная школа на 700 мест.

Обеспечение жилых комплексов современной социальной инфраструктурой является частью стандарта жилья I LIKE, внедряемого 3-RED на своих лучших объектах.

3-RED - ведущий девелопер Подмосковья, лидер рейтинга самых надежных застройщиков Московской области 2020 года, составленного Национальной ассоциацией застройщиков жилья. Группой реализовано проектов более чем на 600 тысяч квадратных метров, в настоящее время портфель проектов на разных этапах готовности превышает 1 миллион квадратных метров.