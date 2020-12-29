РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. По просьбе жителей в поселке Красково Люберец на участке Егорьевского шоссе проведут рейды по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Люберцах прошло заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа. Заседание вел начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета Сергей Плитов. В заседании приняли участие сотрудники управления дорожного хозяйства, управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа, директор МБУ «Люберецкое ДЭП» Андрей Сорокин, представители ГИБДД.

«Решено совместно с отделом ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по поступившим обращениям жителей в социальных сетях провести рейды по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги Егорьевское шоссе в районе выезда с улицы КСЗ в поселке Красково», - говорится в сообщении.

Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе на рассмотрение были вынесены вопросы установки искусственных неровностей в районе дома №18 по улице Коммунистической, проведении работ по замене табличек времени действия дорожного знака 3.2. «Движение запрещено» с новым интервалом времени действия: с 22:00 до 6:00 в районе дома №4 по улице Смирновской.

Принято решение о проведении работ по установке дорожных знаков 3.27. «Стоянка, остановка запрещена» и 8.24. «Работает эвакуатор» на автомобильной дороге по улице Новой в поселке Октябрьский, установке дорожных металлических ограждений барьерного типа на автомобильной дороге регионального значения «Москва - Жуковский» в районе домов №6А - 10А по улице Шоссейной в поселке Малаховка.