РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах из-за пожара в ресторане «Дюшес» перекрыли улицу Кирова, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В центре Люберец по адресу: улица Кирова, дом №26А горит ресторан «Дюшес». На месте работают два пожарных расчета, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Звонок о пожаре на телефон 112 поступил в 16:09.

«Улица Кирова временно перекрыта. Информации о жертвах и пострадавших нет», - говорится в сообщении.