РИАМО – 30 дек. Информационный онлайн-сервис «Единый центр записи на МРТ/КТ/ПЭТ-КТ» представил функционал для подбора оптимальной диагностической клиники с упомянутыми процедурами в Москве и Московской области.

На страницах сервиса собраны анкеты клиник, которые предоставляют услуги МРТ и КТ. В качестве поисковых критериев для объективного выбора в анкетах сразу указаны стоимость конкретной процедуры, тип оборудования, график приема пациентов и наличие свободных мест для записи.

В качестве вспомогательных факторов сервис предоставляет информацию о средней рыночной цене на диагностику, а также о минимальной и максимальной ценах, о скидках и акциях. Есть на портале и отзывы.

Для записи в выбранный центр можно позвонить по телефону, указанному на сайте, или обратиться за помощью к консультантам портала. ​