РИАМО - 29 дек. Жители столицы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут вернуться к обычной жизни — им разрешено пользоваться льготным и бесплатным проездом в транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте», — написал Собянин в своем блоге.
По словам мэра, социальные карты данных категорий граждан будут разблокированы через 14 дней в автоматическом режиме после получения второго компонента вакцины.
Ранее Собянин сообщил, что вакцинацию от Covid-19 с 30 декабря смогут пройти студенты вузов и колледжей, работники строительной сферы и граждане с хроническими заболеваниями.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
29 ДЕКАБРЯ
- Эпидемиологическая ситуация в столице ощутимо ухудшилась в декабре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Столичные пункты вакцинации от Covid‑19 не будут работать 31 декабря и 1 января. В остальные дни новогодних праздников пункты будут открыты.
- Для жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, сняли ряд ограничений. В частности, им разрешено пользоваться льготным и бесплатным проездом в транспорте. Социальные карты данных категорий граждан будут разблокированы через 14 дней в автоматическом режиме после получения второго компонента вакцины.
- С 30 декабря в Москве будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Сделать прививку смогут еще и больные хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.
- В ноябре в столице умерли 4 542 человека с Covid‑19. При этом от коронавируса как основной причины смерти в прошлом месяце умерло 3 418 человек.
- Каникулы для московских школьников продлили до 17 января. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что 11 дней новогодних праздников и каникул будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить сегодняшнюю волну роста заболеваемости коронавирусом.
- В новогодние праздники все дома отдыха, места общепита и развлекательные заведения в Подмосковье продолжат свою работу, но будут функционировать по новым правилам из-за коронавируса. Если в период с 31 декабря по 10 января заведение закрывается на проведение специальных праздничных и развлекательных мероприятий (например, корпоратива), то у гостей торжества попросят отрицательные результаты теста на коронавирус.
- Решение об отмене дистанционного формата обучения для школьников могут принять после новогодних каникул с учетом эпидситуации, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.
- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.
- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.
- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.
- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.
- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.
- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.
- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.
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