РИАМО - 29 дек. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности в столице в ноябре, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти у 4 542 человек, сообщается на сайте ведомства.

Это обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь.

«В ноябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 14 456 смертей (на 4 730 случаев больше, чем в ноябре 2019). Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев (9637 в 2017, 9918 в 2018, 9726 в 2019)», - говорится в сообщении.

При этом от Covid-19 как основной причины смерти в прошлом месяце умерло 3 418 человек. Число новых случаев увеличивалось: в октябре ежедневно выявляли примерно по 4244 новых случаев. В ноябре среднее число — 6053.

«В среднем в ноябре выявляли на 43% больше новых случаев чем в октябре», - говорится в сообщении.

Доля умерших с октября по ноябрь выросла с 1,7% до 1,9%.

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Текстовая трансляция

29 ДЕКАБРЯ

- Эпидемиологическая ситуация в столице ощутимо ухудшилась в декабре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Число госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2 тысячам человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу

- Столичные пункты вакцинации от Covid‑19 не будут работать 31 декабря и 1 января. В остальные дни новогодних праздников пункты будут открыты.

- Для жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, сняли ряд ограничений. В частности, им разрешено пользоваться льготным и бесплатным проездом в транспорте. Социальные карты данных категорий граждан будут разблокированы через 14 дней в автоматическом режиме после получения второго компонента вакцины.



- С 30 декабря в Москве будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Сделать прививку смогут еще и больные хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

- В ноябре в столице умерли 4 542 человека с Covid‑19. При этом от коронавируса как основной причины смерти в прошлом месяце умерло 3 418 человек.

- Каникулы для московских школьников продлили до 17 января. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что 11 дней новогодних праздников и каникул будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить сегодняшнюю волну роста заболеваемости коронавирусом.

- В новогодние праздники все дома отдыха, места общепита и развлекательные заведения в Подмосковье продолжат свою работу, но будут функционировать по новым правилам из-за коронавируса. Если в период с 31 декабря по 10 января заведение закрывается на проведение специальных праздничных и развлекательных мероприятий (например, корпоратива), то у гостей торжества попросят отрицательные результаты теста на коронавирус.

- Решение об отмене дистанционного формата обучения для школьников могут принять после новогодних каникул с учетом эпидситуации, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Открытие школ в Москве после новогодних каникул во многом зависит от нас, насколько будут в новогодние праздники соблюдаться меры. И, соответственно, исходя из той ситуации, которая будет, Москва примет то или иное решение», — сказал Кравцов.

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.